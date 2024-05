Real Madrid leva quatro gols de Sorloth e fica no empate com Villarreal

O norueguês Sortloth foi o grande nome do incrível empate entre Villarreal e Real Madrid em 4 a 4, no Estádio La Ceramica, pela 37ª rodada de La Liga, neste domingo (19). Ele anotou quatro gols em cima dos Merengues, já campeão da competição, que atuaram com time reserva. Vale destacar que o time de Carlo Ancelotti foi para o intervalo vencendo por 4 a 1. Güler (2), Joselu e Lucas Vázquez anotaram os gols dos visitantes.

Agora, os Madrid soma 94 pontos, na liderança isolada do Campeonato Espanhol. O título veio com algumas rodadas de antecipação. Já o Submarino Amarelo chegou a 52, em oitavo.

O Real Madrid entrou em campo com o time reserva para enfrentar o Villarreal, já pensando na decisão da Liga do Campeões no 1º de junho. Apesar de usar a equipe alternativa, mantinha a posse de bola, com o time da casa recuado. E não demorou a abrir o placar. As 13 minutos, Brahim Díaz passou para Güler, que já dominou driblando e bateu cruzado. Bonito gol!

Apesar de o Villarreal assustar em alguns lances, quem balançou as redes foi o Real. Herói contra o Bayern, Joselu aproveitou cruzamento de Lucas Vázques e fez o segundo. A reta final do primeiro tempo foi movimentada. Sorloth diminuiu após Ceballos perder a bola perto da linha de fundo. Contudo, na jogada seguinte, golaço do Madrid. Em grande lance coletivo, Modric passou para Brahin Díaz, que ajeitou de calcanhar para finalização precisa de Lucas Vázquez. Nos acréscimos, Güler fez o segundo dele após passe de Vázquez.

Se o primeiro tempo acabou com o passeio dos reservas do Real, o início da etapa final foi um massacre do Villarreal. Sem ver a cor da bola, os Merengues levaram o segundo logo aos dois minutos, quando Sorloth recebeu cruzamento açucarado de Gerard Moreno, subiu mais que Militão e diminuiu.

O Real estava atordoado e, agora, sentindo a falta dos titulares. Aos seis, Sortoth fez o seu terceiro jogo após novo passe preciso de Gerard Moreno. Cinco minutos depois, o show do atacante norueguês ficaria completo. Moreno tabelou com Gonçalo Guedes e deu sua terceira assistência na partida, e Sorloth fez o quarto dele, o empate do Villarreal em 4 a 4. Incrível.

Vendo a situação se complicar, Carlo Ancelotti foi obrigado a mexer no time, lançando Camavinga, Nacho e Rodrygo. Militão, que não fez boa partida, foi um dos substituídos. O Real melhorou e viu o Raio acertar a trave em finalização. As duas equipes seguiram buscando a vitória, mas o placar não foi mais alterado.

