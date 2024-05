Pulgar treina e será reforço do Flamengo contra o Amazonas

O Flamengo terá um reforço de peso para o duelo contra o Amazonas, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Manaus, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Erick Pulgar está recuperado da lesão no tornozelo esquerdo e, assim, viajará com o elenco rubro-negro para a disputa da partida decisiva.

Pulgar está fora de ação no Flamengo desde o dia 28 de abril, quando sofreu entorse no tornozelo, ainda no primeiro tempo da derrota por 2 a 0 para o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, teve que ser substituído ainda ainda no intervalo.

Se nada ocorrer nos treinamentos de segunda e terça-feira, Pulgar começará desde o início contra o Amazonas. Ele participou sem restrições das atividades de sábado e domingo, e animou o técnico Tite, que conta com o jogador, titular absoluto no esquema do treinador.

Por outro lado, no último sábado, o Flamengo confirmou a lesão no músculo posterior da coxa esquerda do zagueiro Léo Pereira. Assim, ele está fora do compromisso pela Copa do Brasil. Ele deixou o campo contra o Bolívar ainda no primeiro tempo e deu lugar a David Luiz, que é o favorito para ficar com a vaga contra o Amazonas. Léo Ortiz corre por fora para começar como titular.

