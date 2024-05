Marlon volta a treinar com bola no Fluminense

O zagueiro Marlon deu mais um (e importantíssimo) passo na recuperação da cirurgia do joelho direito. Afinal, neste domingo (19), o defensor participou de uma atividade com bola no CT Carlos Castilho, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Dessa forma, ele deve retornar aos gramados em breve, mas ainda sem uma previsão mais específica.

A volta de Marlon é essencial, afinal, o Fluminense tem a pior defesa do Brasileirão, com 12 gols sofridos em seis jogos. O zagueiro, porém, tem apenas três partidas pelo Flu em 2024, sendo duas pelo Carioca e uma pela Recopa Sul-Americana. Nesta segunda passagem pelo Flu, iniciada ano passado por conta de um empréstimo do Shaktar Donetsk (UCR), são 25 partidas.

Além de Marlon, o Fluminense conta com Manoel, Antonio Carlos e Felipe Andrade para a posição. No entanto, o treinador costuma improvisar os volantes Felipe Melo, Thiago Santos, Martinelli e André no setor. Em junho, aliás, o Flu terá o retorno do ídolo Thiago Santos para reforçar a defesa.

Marlon tem 28 anos e foi revelado pelo próprio Fluminense, há dez anos, ficando até 2017. Depois, passou ainda por Barcelona, Nice (FRA), Sassuolo (ITA) e Monza (ITA), além do próprio Shakhtar Donetsk. O defensor tem vínculo com o Fluminense só até junho, mas o Flu tenta prorrogar o empréstimo.

O Fluminense, provavelmente ainda sem Marlon, volta a campo agora contra o Sampaio Corrêa, do Maranhão, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 19h da próxima quarta-feira (22), o Maracanã. Na ida, o Flu aplicou 2 a 0.

