Além de campeão! Rodri bate recorde histórico neste domingo

A vitória do Manchester City por 3 a 1 sobre o West Ham foi para lá de especial para o volante Rodri. O meio-campista chegou aos 74 jogos invicto com a camisa azul. Isso significa um novo recorde na história do futebol mundial, além de celebrar o título do Campeonato Inglês/Premier League

Antes, Rodri e dois ídolos do Milan dividiam o recorde: Paolo Maldini (maior ídolo do clube italiano) e Demetrio Albertini. Os números foram levantados pelo site de estatísticas IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).

A última derrota de Rodri pelo Manchester City foi em 5 de fevereiro do ano passado. Na ocasião, aliás, os citizens perderam de 1 a 0 para o Tottenham, pelo Campeonato Inglês.

O levantamento não leva em consideração partidas que vão para a repescagem. Assim, a eliminação do Manchester City para o Real Madrid nas quartas de final da Champions League não foi considerada pela IFFHS. Como a pesquisa inclui apenas clubes, naturalmente, os embates de Rodri pela seleção espanhola também não são analisadas.

Carreira de Rodri

Rodri é espanhol de Madri e completará 28 anos em junho. O volante foi revelado pelo Villarreal, passou ainda por Atlético de Madrid e chegou ao Manchester City, contratado por 70 milhões de euros. O meio-campista tem 11 títulos pelos citizens, incluindo Champions, Mundial e quatro Ingleses.

