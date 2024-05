Dois jogos movimentaram a tarde deste domingo (19), pela Série B do Campeonato Brasileiro. Pela sexta rodada, o Mirassol venceu por 2 a 0 o lanterna Ituano e entrou no G4, agora com 11 pontos – o time de Itu tem apenas três. Dellatorre e Danielzinho anotaram, no segundo tempo, os gols no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Com o resultado, o Mirassol chega ao quinto jogo consecutivo sem perder. A única derrota, aliás, ocorreu na estreia para o Brusque. O Leão sobe para o quarto lugar e terminará a rodada no pelotão de acesso caso América-MG e Chapecoense não vençam nesta segunda-feira. Por outro lado, o Galo de Itu conhece seu quinto revés na ocmpetição. O único triunfo ocorreu na rodada passada diante do Sport.

Operário 0x0 Ceará

Na outra partida do dia, Operário e Ceará criaram boas oportunidades, mas ficaram no empate sem gols em Ponta Grossa, no Paraná. Os goleiros Rafael Santos e Richard tiveram atuações de destaque. Assim, as equipes chegam a nove pontos na tabela e se frustram na tentativa de entrar no G4.

Próximos jogos

Pela sétima rodada da Série B, o Ituano joga apenas no próximo domingo (26), às 16h, quando recebe a Ponte Preta no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Dois dias depois, na terça-feira, às 19h, o Mirassol visita o Amazonas na Arena da Amazônia, em Manaus. O Operário faz duelo paranaense frente ao Coritiba, fora de casa, na segunda (27), às 21h30. Já o Ceará vira a chave, visto que fará o duelo de volta contra o CRB pela Copa do Brasil na quinta-feira (23), às 21h30, na Arena Castelão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Mirassol vence lanterna e entra no G4 da Série B; Operário e Ceará empatam apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.