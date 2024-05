O que parecia uma saída do Corinthians repleta de polêmicas passa a ganhar ares de marketing. Afinal, Cássio resolveu apimentar um pouco mais os torcedores e mudou sua “bio” no Instagram.

O ex-goleiro do Timão entrou nas redes sociais para atualizar suas informações. No local em que aparecia “goleiro do Corinthians” passou a aparecer “goleiro do ……..”. A situação chamou atenção, sobretudo dos torcedores do Cruzeiro.

Quem imaginou que o goleiro errou a quantidade dos pontos de reticências, pode estar enganado. Afinal, o arqueiro colocou oito pontos, a mesma quantidade da palavra “Cruzeiro”.

Cássio se despediu da torcida do Corinthians na última sexta-feira. No dia seguinte, concedeu entrevista coletiva. E, ao ouvir perguntas sobre seu destino, evitou falar a respeito do novo clube que passará a defender.

Aliás, Cássio é esperado em Belo Horizonte nesta segunda-feira (20) para fazer exames médicos e assinar contrato com a Raposa. O objetivo da Raposa é ter um grande nome que chegue para ser ídolo do torcedor. O posto não é ocupado por algum profissional desde a saída de Fábio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Cássio faz postagem misteriosa sobre novo clube: ‘Goleiro do ……..’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.