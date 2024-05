Bologna x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida que encerra a penúltima (e 37ª rodada) do Campeonato Italiano, a Juventus visita o Bologna. O compromisso está marcado para esta segunda-feira (20), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha.

As duas equipes já estão classificadas para a Champions League de 2024/2025. Neste ano, a Itália ganhou uma vaga extra, além das tradicionais quatro. Bologna e Juventus somam 67 pontos, mas os donos da casa levam a vantagem no saldo de gols. Eles são seguidos de longe pela Atalanta, que tem 66 pontos. Depois, em sexto, aparece a Roma, que tem 63. Os dois primeiros são a campeão Internazionale (93) e o vice-campeão Milan, com 74.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Star + e da ESPN 4.

Como chega o Bologna

O Bologna não poderá contar com o meia Lewis Ferguson, o zagueiro Adama Soumaor e o atacante Joshua Zirkzee, todos machucados. A partida, inclusive, pode marcar a despedida em casa do técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta, que desperta interesse da própria Juventus.

Como chega a Juventus

BOLOGNA X JUVENTUS

Campeonato Italiano– 37ª rodada

Data e horário: 20/05/2024, às 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha (ITA)

BOLOGNA: Federico Ravaglia, Victor Kristiansen, Riccardo Calafiori, John Lucumí, Stefan Posch, Remo Freuler, Michel Aebischer, Dan Ndoye, Kacper Urbański, Jens Odgaard e Alexis Saelemaekers Técnico: Thiago Motta

JUVENTUS: Mattia Perin, Danilo da Silva, Gleison Bremer, Federico Gatti, Samuel Iling-Junior, Adrien Rabiot, Nicolussi Caviglia, Weston McKennie, Andrea Cambiaso, Federico Chiesa y Dušan Vlahović. Técnico: Paolo Montero.

Árbitro: Giovanni Ayroldi

