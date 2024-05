Artur Jorge aproveita ‘mini-férias’ para aprimorar o Botafogo

Com o adiamento dos jogos do Campeonato Brasileiro, o Botafogo atravessa um período com poucos jogos, mas muito tempo para treinar e descansar. Assim, o treinador Artur Jorge buscará aprimorar o seu estilo, que tem encantado a torcida. O comandante, inclusive, não teve pré-temporada para desempenhar tal atividade.

O último jogo do Botafogo foi contra o o Universitario (PER), pela Libertadores. Agora, o Glorioso encara o Vitória, fora de casa, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira (22). Depois, o time comandado por Artur Jorge ficará quase uma semana novamente sem partidas, afinal, visitará o Junior Barranquilla no dia 28.

Já a partir do primeiro final de semana de junho, o Botafogo voltará à rotina de jogos meio e fim de semana, e Artur Jorge terá menos tempo para aprimorar o seu estilo ofensivo, como ele mesmo reforçou ao chegar ao clube. Inclusive, os números não mentem: o Glorioso marcou em todos os jogos sob o seu comando e tem o melhor ataque do Brasileirão, com 12 bolas na rede em seis partidas.

“Meu objetivo nesse momento é fazer com que este Botafogo possa ser uma equipe dominante, que tenha coragem, preenchida de valores que cremos que podem identificar e ter uma identidade muito própria. Para que nós possamos ajustar e determinar aquilo que é nossa ideia de jogo. Para conseguirmos de uma forma muito clara fazer com que os jogadores se adaptem e acreditem naquilo que é a ideia de toda a comissão técnica.Não seria muito coerente se dissesse que minha ideia é manter o que está aqui sendo feito”, comentou Artur Jorge.

Assim, o torcedor do Glorioso espera ver Artur Jorge melhorando os seus números pelo Botafogo. Até o momento, são sete vitórias, três derrotas e um empate, o que deixa o Bota nas cabeças do Brasileirão e da Libertadores, além de vivíssimo na Copa do Brasil.

