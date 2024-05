Convocação de Rafael deve abrir espaço para Jandrei no São Paulo

O São Paulo precisará de uma solução certeira para lidar com a convocação de Rafael para a Seleção Brasileira, ocorrida neste domingo (19). Ele foi um dos nomes que entraram na lista de Dorival Júnior para a disputa da Copa América e passará a desfalcar o time do Morumbi a partir do começo de junho.

O goleiro, aliás, será ausência no Tricolor por até nove jogos caso o Brasil se classifique para a decisão do torneio. Assim como os outros atletas que atuam por clubes brasileiros, a apresentação em Orlando, nos Estados Unidos, será em 3 de junho, quatro dias após a chegada dos atletas que atuam no exterior.

A final da Copa América ocorrerá em 14 de julho. Portanto, até esta data, a equipe de Luis Zubeldía terá nove partidas pela frente.

Com a ausência do titular, o reserva imediato, Jandrei, deve ganhar espaço. Os demais goleiros do elenco profissional são os jovens Young e Leandro, que tiveram formação na base são-paulina.

Rafael deve jogar clássico na véspera da apresentação

Rafael, contudo, ainda deve estar à disposição contra o Corinthians na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão. O clássico será em 1º junho, um dia antes da apresentação.

O goleiro, que trabalhou com Dorival em 2023 – ano da conquista do título inédito da Copa do Brasil -, já esteve na lista do atual técnico da Canarinho para os amistosos de março na Europa. Dessa vez, ele foi chamado para suprir o corte de Ederson, do Manchester City, que fraturou o rosto.

Nesta temporada, portanto, Rafael se manteve como titular absoluto da equipe. Inicialmente, sob o comando de Thiago Carpini e agora com Luis Zubeldía. Até o momento, o goleiro sofreu 22 gols em 23 jogos neste ano. Todos, aliás, na condição de titular.

Jogos que Rafael pode desfalcar o São Paulo

12/6 – São Paulo x Cuiabá

15/6 – Vasco x São Paulo

19/6 – São Paulo x Criciúma

22/6 – São Paulo x Bahia

26/6 – Athletico-PR x São Paulo

29/6 – São Paulo x Red Bull Bragantino

3/7 – Atlético-MG x São Paulo

6/6 – São Paulo x Grêmio

10/7 – Juventude x São Paulo

