Torcedores de organizada do Ituano invadem clube após derrota na Série B

A derrota do Ituano para o Mirassol neste domingo (19), fora de casa, pela sexta rodada da Série B do Brasileiro, revoltou torcedores de uma organizada do clube. Parte da sede do Galo de Itu, aliás, sofreu vandalismo.

A invasão ocorreu no instante em que os atletas da base, que ficam alojados no clube, estavam na janta. Os vândalos quebraram uma janela do refeitório, e estilhaços provocaram ferimentos nas costas do lateral Léo Izidoro, de 17 anos.

Pessoas presentes no momento do ataque relataram que dois membros de uma torcida organizada do clube do interior paulista foram os responsáveis pela ação. Outros objetos do local foram arremessados no chão.

Enquanto o elenco retorna de Mirassol, onde ocorreu o jogo pela Segunda Divisão do futebol brasileiro, a diretoria do Ituano toma as providências cabíveis. De imediato, ocorreu a abertura de um boletim de ocorrência.

Com apenas três pontos em 18 possíveis, o Ituano ocupa a lanterna da Série B. São cinco derrotas em seis partidas.

