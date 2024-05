Fluminense terá tempo para esvaziar o Departamento Médico; entenda

Após assegurar a classificação para as oitavas da Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para a Copa do Brasil e tem boa vantagem sobre o Sampaio Corrêa. Além disso, tem dois finais de semana livres, visto que a CBF adiou duas rodadas do Brasileirão por causa da tragédia climática do Rio Grande do Sul.

Com isso, terá tempo para recuperar a extensa lista de lesionados, que assombra a equipe desde o início da temporada. O foco será na recuperação desses atletas para que o clube possa enfrentar a sequência do ano. Para que Diniz tenha o elenco quase todo à disposição quando a competição nacional voltar, em junho.

Ainda não se sabe se Diniz utilizará força máxima na quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), contra a Bolívia Querida, no Maracanã. A tendência, no entanto, é que algumas peças sejam poupadas. Na outra quarta, dia 29, às 21h30, a equipe entra em campo para a última rodada da fase de grupos, contra o Alianza Lima, também no Rio de Janeiro.

Neste momento, André, Samuel Xavier, Douglas Costa, Manoel, Lelê e Marquinhos estão em tratamento de lesão. Thiago Santos e Marlon já voltaram aos treinos, sendo duas opções para o sistema defensivo que tem enfrentado problemas antes da chegada de Thiago Silva. A informação é do portal “ge”.

Confira a lista de lesionados do Fluminense

André: segue em tratamento de lesão no joelho direito e ainda não iniciou a transição para os treinos nos gramados.

Samuel Xavier: se recupera de lesão no pé direito, está realizando tratamento e ainda não iniciou a transição.

Douglas Costa: está em tratamento de lesão na coxa direita e ainda não iniciou a transição.

Manoel: sofreu lesão na coxa direita no jogo com o São Paulo e está em tratamento.

Marquinhos: sofreu um trauma no pé esquerdo em jogo com o São Paulo. Ficou de fora do jogo com o Cerro Porteño, mas a situação não é considerada grave.

Thiago Santos: voltou aos treinos com o grupo na última quarta-feira, após sofrer uma lesão na coxa esquerda. Assim, deve ficar à disposição para os próximos jogos após recuperar a parte física.

Lelê: se recupera de cirurgia no joelho direito após sofrer lesão e não deve jogar mais na temporada.

Marlon: foi reintegrado ao grupo após uma artroscopia no joelho direito e se aproxima do retorno aos gramados.

