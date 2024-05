Fluminense x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino, Fluminense e Palmeiras jogam nesta segunda-feira (20), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro. Assim, o Flu tenta entrar de vez no G8 da competição, enquanto o Alviverde busca seguir na caça ao líder Corinthians. As Palestrinas necessitam vencer para voltar à vice-liderança. A equipe tricolor, por sua vez, tem 11 pontos, três atrás do América-MG, atual oitavo colocado.

Além de Christian Rafael, a cobertura conta com Figueiredo Junior e as reportagens de David Silva. Confira, a partir das 16h, de Brasília, este jogo com a Voz do Esporte. Basta clicar acima.

