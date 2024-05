Vasco mantém vivo sonho de repatriar Coutinho, que quer voltar ao clube

Em meio à polêmica política com a 777 Partners, o Vasco trabalha para reforçar o elenco visando a sequência da temporada. Um dos sonhos da diretoria é trazer um velho conhecido: Philippe Coutinho. O presidente Pedrinho, que agora está no controle da SAF, mesmo que de forma provisória, revelou que participa da negociação, que está em andamento.





O mandatário busca usar o artifício do coração para encaminhar de vez o acerto. Sendo assim, o foco é chegar a um acordo com o jogador, que tem o desejo de retornar ao clube brasileiro, algo compartilhado por sua esposa. No entanto, a tarefa será convencer o Aston Villa (ING), dono do passe do atleta. O portal “UOL” divulgou a informação sobre a negociação.

O jogador tem propostas mais vantajosas no mercado, porém tem o desejo de retornar ao clube que o revelou e já deixou isso claro aos agentes. Aos 31 anos, ele tem deixado a questão financeira em segundo plano e, inclusive, aceita reduzir consideravelmente seu salário atual para defender o Cruz-Maltino.

Ainda no futebol brasileiro, o Cruzeiro, que passou por uma mudança no comando de sua SAF, manifestou o desejo de contar com o atleta. Além disso, o Corinthians também já tentou a contratação em outras temporadas. No entanto, a prioridade de Coutinho é o Vasco.

Entenda os próximos passos

No momento, o jogador atua no Al Duhail, do Qatar, por empréstimo, até junho. A equipe, entretanto, deu adeus à Copa Emir e o retorno do meia à Inglaterra deve ser antecipado. O contrato com o Aston Villa vai até junho de 2026, porém ele não faz parte dos planos para a próxima temporada.

Pedrinho segue otimista para o acerto, que deve ser um contrato de empréstimo até o fim de 2024 com opção de compra. Antes disso, terá que definir a questão salarial. Contudo, caso confirme seu retorno, o meio-campista só poderá atuar a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferência internacional.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vasco mantém vivo sonho de repatriar Coutinho, que quer voltar ao clube apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.