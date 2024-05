O Grêmio inicia, nesta segunda-feira (20), uma nova etapa de treinamentos para o retorno aos gramados depois do período sem atividades (14 dias) em virtude das enchentes do Rio Grande do Sul. Assim, o elenco encerrou uma primeira fase de trabalhos físicos no CT Joaquim Grava, em São Paulo, e terá a chegada do treinador Renato Portaluppi para os trabalhos táticos e técnicos.

Apesar do clube gaúcho não ter confirmado, a diretoria liberou o treinador para solucionar questões particulares antes dele reassumir os treinos. Dessa forma, a tendência é que ele comande os trabalhos técnicos, e o clube também tenha as chegadas de Villasanti e Diego Costa. A informação é do portal “ge”.

Desde o início dos treinos, na sexta-feira, foram dois turnos todos os dias, comandados pelo preparador físico Mário Pereira e o auxiliar Gabriel Gindri. Neste domingo, o grupo fez uma primeira atividade com bola pela manhã e trabalhou na academia à tarde.

“Estamos muito satisfeitos, estão dando uma resposta muito boa. Conseguimos fazer uma mescla dos trabalhos, elevar o nível de carga deles e acho que isso é significativo na progressão do trabalho”, disse o preparador físico Mário Pereira em entrevista para a Grêmio TV.

Trabalho para duelo pela Libertadores

O foco desta segunda-feira (22) é trabalhar apenas um turno. Carballo e Besozzi chegaram na noite de sábado e já realizaram uma atividade, enquanto Kannemann e Rodrigo Ely participam dos treinos desde sábado.

Durante os 14 dias sem treinos, o elenco contou com uma cartilha para trabalhos em casa. Sendo assim a preparação física aconteceu com acesso a área esportivas ou academias ou não.

O Grêmio se prepara para o duelo com o The Strongest, no dia 29, pela Libertadores. A partida será disputada no Couto Pereira, mesmo palco do duelo com o Estudiantes, dia 8 de junho.

O post Grêmio inicia nova etapa de treinos com chegada de Renato Portaluppi apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.