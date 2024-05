Balotelli afirma ter sonho de jogar no Boca Juniors

Apesar de não viver anos dos mais gloriosos no cenário continental, a mística criada em torno do Boca Juniors e sua torcida segue viva para algumas figuras além da América do Sul. É o caso, por exemplo, do centroavante italiano Mario Balotelli.

O avante de 33 anos de idade participou de uma live com o hoje ex-atleta Sergio Aguero onde acompanharam a vitória do Manchester City por 3 a 1, diante do West Ham, no último domingo (19). O triunfo em questão confirmou o tetracampeonato da Premier League para o clube onde eles foram companheiros entre 2011 e 2012.

Em meio ao confronto, a situação de Balotelli virou tema onde o italiano deixou claro sua preferência entre os dois clubes de maior torcida da Argentina. Principalmente, por seu particular desejo de atuar em La Bombonera:

“Neste ano, termino o contrato e ficarei livre. Prefiro o Boca ao River. Meu sonho é jogar na Bombonera.”

Desse modo, Aguero aproveitou a oportunidade e deixou uma espécie de recado para o atual presidente do Boca Juniors, Juan Román Riquelme:

“Olá, Romi. Bom estou aqui vendo o City x West Ham com Mario Balotelli e te conto que o sonho dele é jogar no Boca. Agora é com você. Em junho fica livre.”

Momento digno de Balotelli

Como disse o próprio Balotelli, seu vínculo junto ao Adana Demirspor (Turquia) termina em 31 de junho e, até pelas palavras do atacante, não deve ser renovado. Ao longo de 2023/2024, o atleta ex-Inter de Milão, Milan, Liverpool e seleção da Itália fez 16 jogos com sete gols e uma assistência.

No seu último jogo pelo clube turco, aliás, os altos e baixos caracterizam a qualidade aliada a seu temperamento explosivo. Em meio a goleada sofrida por 6 a 1, contra o Gazisehir Gaziantep, ele tomou um cartão amarelo aos 27 minutos do primeiro tempo, deu passe para gol aos 31 e foi expulso aos 39 minutos.

