Vasco renova contrato do atacante GB até o fim de 2028

O Vasco anunciou, nesta segunda-feira (20), a renovação de contrato do atacante GB, que completa 10 anos de clube em 2024. Assim, o jogador, que é considerado uma promessa das divisões de base cruz-maltina, assinou contrato até dezembro de 2028.

O atleta, nascido em 2005, chegou ao clube quando tinha nove anos, em 2014, e fez parte de uma geração vencedora que conquistou a Copa Brasileirinho Sub-14, e o Campeonato Carioca Sub-17 duas vezes, e Sub-20, Além disso, chegou às finais do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil Sub-17.

“O Vasco é a minha casa e estou muito feliz de renovar o contrato que, quando chegar ao fim, já terei 13 anos de clube. Realizei o sonho de estrear pelo profissional e quero realizar muitos outros sonhos com esta camisa. Dessa forma, o Vasco me dá as melhores condições para a minha formação. Sou muito grato ao clube por acreditar em mim”, disse ao site oficial do clube.

“O GB é um atleta extremamente talentoso que vem sendo lapidado nas categorias de base. Um atleta que conhece e vive o Vasco desde os seus 9 anos e que vem desfrutando das melhorias no clube para a sua formação e, em breve, vai poder representar a equipe profissional”, frisou o Gerente do futebol de base, Rodrigo Dias.

“Ele é o sexto jogador do Sub-20 que renovamos o contrato desde dezembro. Valorizando um ativo do clube e garantindo a sua permanência em São Januário”, completou.

