Grêmio e Internacional vão lançar camisa solidária em prol do RS

Com o intuito de arrecadar fundos para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional planejam a criação de um uniforme com a participação conjunta dos clubes. A informação é do portal ‘Gaúcha ZH’.

Para trazer um significado especial na colaboração inédita, a tendência é que o uniforme a ser lançado no futuro próximo tenha a cor roxa. O motivo é o fato desta cor ser o resultado justamente da combinação entre o azul do Grêmio e o vermelho do Inter.

Além do lançamento para o grande público, dois dos representantes gaúchos na Série A do Campeonato Brasileiro (além do Juventude) devem usar o uniforme em questão, ao menos, em uma partida da temporada. A ideia é trazer maior visibilidade ao produto que terá cunho fundamentalmente solidário.

Como forma de potencializar a captação de recursos por meio do novo uniforme, não serão apenas as vendas dos mesmos que entrarão no caráter da doação. Isso porque os patrocínios inseridos nesse modelo também vão entrar no cálculo da iniciativa.

Maiores detalhes sobre como vão funcionar outros aspectos da iniciativa vão se tornar públicos na próxima terça-feira (21). Nesse sentido, a programação prevê um anúncio em entrevista com representantes de Grêmio e Internacional além do Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Situação das enchentes

Depois de uma sequência de boas notícias no fim da última semana, o cenário em Porto Alegre teve uma informação preocupante nesta segunda-feira (20). O nível do Guaíba voltou a apresentar alta e forçou a nova ligação de bombas para acelerar o escoamento.

Em todo o estado, os números atualizados apontam para 157 mortes confirmadas e 88 desaparecidas. Entretanto, o cenário mais abrangente de prejuízos aponta danos diretos para mais de 2,3 milhões de pessoas.

