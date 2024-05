Basso encerra temporada em Portugal e pode voltar ao Santos

O Santos pode ter um velho conhecido de volta nos próximos dias. Afinal, o zagueiro Basso fez seu último jogo da temporada pelo Estoril Praia, de Portugal, neste sábado (18). Agora, aguarda uma decisão do Peixe para saber se vai retornar ao clube ou será negociado em definitivo.

Basso foi cedido ao Estoril no início do ano e disputou 13 partidas em Portugal. No contrato de cessão temporária, há uma cláusula dando ao clube a opção de compra, como também havia a de retorno imediato ao Brasil, em caso de venda de Joaquim, titular da equipe santista.

Até aqui, o Estoril não sinalizou se vai exercer o direito de compra previsto em contrato. Além disso, o defensor ainda não tem uma previsão de retorno ao Brasil. O Santos espera a abertura da janela de transferência do segundo semestre para tomar uma decisão. Contudo, a expectativa é que ele retorne a Vila Belmiro.

Há um temor que o zagueiro Joaquim receba diversas propostas da Europa para deixar o clube. Assim, Basso chegaria para repor a saída do titular. No momento, o Santos conta também com Gil, Alex Nascimento e Jair Cunha para o sistema defensivo. Com dificuldades financeiras e após derrubar três transfer bans na temporada, o Peixe não se pode dar ao luxo de ir ao mercado atrás de um novo zagueiro.

Assim, João Basso pode ganhar mais uma oportunidade no Alvinegro Praiano. Ele chegou ao clube no ano passado e fez parte do elenco que acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro.

