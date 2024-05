Arrascaeta vive jejum de gols pelo Flamengo

Arrascaeta é um dos principais ídolos da história do Flamengo e uma das esperanças da torcida rubro-negra para 2024. No entanto, ele atualmente vive um jejum longo de gols pelo clube. Afinal, já são dez jogos consecutivos sem balançar as redes.

Jejum no Flamengo

O último gol de Arrascaeta aconteceu no jogo entre Flamengo e Madureira, dia 2 de março, pela 11ª do Campeonato Carioca. Na época, os comandados de Tite viviam um momento especial e venceram por 3 a 0 no Maracanã. Além do uruguaio, Pedro e Léo Pereira também estufaram as redes na partida.

Assim, Arrascaeta está há quase três meses sem marcar um gol pelo Flamengo. O uruguaio, que sempre teve um papel importante no sistema ofensivo rubro-negro, não tem conseguido ser muito participativo em campo. O meio-campista está recuperado da lesão na coxa direita e fica como opção de Tite nos próximos compromissos.

Com duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa e quatro Cariocas, Arrascaeta está marcado na história do Flamengo. O uruguaio é responsável pela construção das jogadas ofensivas e peça imprescindível no esquema tático de Tite. O meio-campista tem contrato na Gávea até dezembro de 2026.

O Flamengo entra em campo na próxima quarta-feira (22/05), diante do Amazonas, na Arena da Amazônia, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com Arrascaeta em campo, os jogadores rubro-negros precisam de um empate para se classificar. Afinal, os comandados de Tite venceram pelo placar mínimo no duelo de ida.

