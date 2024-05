Liverpool anuncia contratação de Arne Slot, substituto de Klopp

Agora é oficial. O Liverpool anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação do técnico Arne Slot. O treinador de 45 anos deixou o Feyenoord, da Holanda, para assumir o cargo deixado por Jurgen Klopp, que permaneceu nos Reds durante oito temporadas. Dessa maneira, o holandês assinou contrato até junho de 2027.

Após sucesso no Feyenoord, Arne Slot se despediu dos torcedores no último domingo (19), com vitória por 4 a 0 sobre o Excelsior, na última rodada do Campeonato Holandês.

Alo mesmo tempo, algo semelhante ocorreu com Jurgen Klopp no Liverpool. O alemão se despediu do clube em vitória por 2 a 0 sobre o Wolverhampton, em Anfield, na rodada derradeira da Premier League 2023/24. Além disso, Klopp ganhou mosaico com seu nome antes da bola rolar, além de um emocionante cântico da histórica música “You’ll never walk alone” (“Você nunca caminhará sozinho”). Após o apito final, o clube montou um palco no centro do gramado para o alemão poder se despedir dos torcedores.

Agora, o Arne Slot se prepara para o principal desafio da carreira, com os Reds classificados para a próxima edição da Champions.

Por fim, Arne Slot estava no Feyenoord desde 2021. Ele levou o time ao vice-campeonato da Liga Conferência em 2021/22, ao 16º título do Campeonato Holandês em 2022/23 e à conquista da Copa da Holanda em 2023/24.

