Nunes fala sobre o caso Gabigol: ‘Temos que saber administrar a profissão’

Um dos grandes ídolos do torcedor rubro-negro, Nunes, que completa 70 anos nesta segunda-feira (20), falou sobre o episódio em que Gabigol vestiu a camisa do Corinthians. Para o Artilheiro das Decisões, esse não é o momento para criticar o jogador. No entanto, apesar de elogiar o atacante, ele apontou a importância de o atleta saber administrar o carinho dos torcedores.

“Eu não vou aproveitar nenhum momento nem positivo nem negativo para criticar um profissional. Logo que ele que tirou a foto com a camisa do Corinthians, cabe à diretoria conversar e ver o que é melhor. Eu vou avaliar ele como jogador profissional: acho um excelente centroavante, dentro de campo ele faz a diferença, mexeu com a torcida do Flamengo”, disse Nunes ao “Ge”.

“Agora, é aquilo que eu estou falando desde o início da entrevista, a formação de homem, formação de profissional, formação de atleta é fundamental, é importante que sirva de exemplo. Não quero criticar ninguém, mas nós, pessoas públicas, temos que saber administrar a profissão. A vida particular e saber administrar o carinho que você recebe das pessoas que te adoram, que te amam”, completou.

No par ou ímpar, quem jogou mais: Nunes ou Gabigol?

Após falar sobre o cenário atual do jogador no Flamengo, Nunes respondeu sobre quem jogou mais.

“Vou dar uma de Romário: Nunes”, respondeu.

