Dor de cabeça para o técnico Carlo Ancelotti. De acordo com informações do jornal espanhol ‘Marca’, o volante Tchouaméni não vai se recuperar a tempo de lesão no terceiro metatarso do pé esquerdo e será desfalque do Real Madrid na final da Champions, marcada para o próximo dia 1º de junho, contra o Borussia Dortmund, em Wembley, na Inglaterra.

Tchouaméni se lesionou na partida de volta da semifinal da Champions, quando o Real Madrid venceu o Bayern de Munique de virada, no Santiago Bernabéu. No entanto, apesar da informação do ‘Marca’, o Real Madrid ainda não confirmou a ausência do volante para a decisão.

Além disso, Tchouaméni pode ser um problema para a seleção da França, que vai disputar a Eurocopa entre 14 de junho e 14 de julho. Assim, a presença do volante dependerá da evolução do tratamento, uma vez que o jogador está na lista de convocados do técnico Didier Deschamps.

Por fim, caso o técnico Carlo Ancelotti não possa contar com Tchouaméni na decisão da Champions, a expectativa é que Eduardo Camavinga assuma a vaga no time titular.

LEIA MAIS: Liverpool anuncia contratação de Arne Slot, substituto de Klopp

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Tchouaméni desfalca Real Madrid na final da Champions, diz jornal apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.