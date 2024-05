Real Madrid vai receber R$ 795 milhões por título do Espanhol

O Real Madrid vai ficar ainda mais rico ao fim desta temporada 2023/24. Com apenas mais uma rodada para o fim do Campeonato Espanhol e os nove primeiros colocados já definidos, o jornal ‘Mundo Deportivo’ calculou a premiação desses times e informou que o clube merengue vai embolsar 143 milhões de euros (R$ 795 milhões) com o título desta edição.

Na Espanha, todos os 20 clubes de La Liga recebem um valor fixo, de cerca de 37,5 milhões de euros (R$ 208 milhões). No entanto, esta quantia aumenta com porcentagens de bonificação a partir da colocação das equipes na competição. Além disso, o valor total da premiação é estimado em 1,5 bilhão de euros (aproximadamente R$ 8,3 bilhões).

Ou seja, o já campeão Real Madrid receberá uma bonificação de 17% em cima do valor que restou após a divisão da quantia fixa entre os 20 clubes. Por outro lado, o Barcelona, vice, vai faturar aproximadamente 130 milhões de euros (R$ 722 milhões), já com os 15% de bonificação a que tem direito.

Veja a premiação dos nove primeiros colocados do Campeonato Espanhol 2023/24:

1º Real Madrid – 143 milhões de euros

2º Barcelona – 130 milhões de euros

3º Girona – 118 milhões de euros

4º Atlético de Madrid – 106 milhões de euros

5º Athletic Bilbao – 93 milhões de euros

6º Real Sociedad – 81 milhões de euros

7º Betis – 68 milhões de euros

8º Villarreal – 59 milhões de euros

9º Valencia – 56 milhões de euros

