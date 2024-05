O Flamengo está perto de acertar o maior contrato de patrocínio máster de sua história. Afinal, na quinta-feira (23), o Conselho Deliberativo do clube votará o novo vínculo com a PixBet, casa de apostas que estampa a sua marca na camisa rubro-negra. Atualmente, o valor da parceria é de R$ 85 milhões por ano. No entanto, em 2024, o valor passou para R$ 105 milhões.

Segundo o “Ge”, os novos valores totalizam R$ 470 milhões por um contrato de quatro anos.

Em 2025, o valor que a PixBet pagará ao Flamengo passa para R$ 115 milhões. Posteriormente, caso a renovação do patrocínio seja aprovada, o clube receberá R$ 125 milhões em 2026 e o mesmo valor em 2027.

Pixbet (master): R$ 85 milhões/ano

Adidas (fornecedor): R$ 69 milhões/ano

BRB (omoplata): R$ 25 milhões/ano

Mercado Livre (costas): R$ 21,5 milhões/ano

Kwai (manga): R$ 10 milhões

ABC (short): R$ 7,1 milhões

Assist card (barra traseira): R$ 8,5 milhões

Tim (número): R$ 7 milhões

Zé Delivery (meião): R$ 6,8 milhões/fim de 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Conselho do Flamengo votará maior patrocínio máster da história do clube. Confira! apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.