Italiano: Juventus busca empate com Bologna em confronto direto

A disputa pelo terceiro lugar do Campeonato Italiano 2023/24 está em aberto. Em uma partida de recuperação, a Juventus buscou o empate por 3 a 3 contra o Bologna, fora de casa, nesta segunda-feira (20), e segue viva na briga pela terceira posição. Em casa, o time comandado por Thiago Motta, que inclusive está no radar da Juve, vencia o jogo por 3 a 0 até os 15 minutos do primeiro tempo, com gols de Riccardo Calafiori, duas vezes, e Santiago Castro. Mas, a Velha Senhora foi valente e buscou o empate com gols de Chiesa, Milik e Kenan Yildiz, na partida de encerramento da penúltima rodada do Calcio.

O interino P. Montero foi o responsável por comandar a Juventus na beira do campo no Estádio Renato Dall’Ara, uma vez que o clube optou em demitir o técnico Massimiliano Allegri na última sexta-feira (17), após casos de indisciplina do treinador na final da Copa da Itália.

Após um primeiro tempo ruim da Juventus, o técnico interino fez mudanças na equipe que surtiram efeito. Isto porque Montero colocou em campo Milik e Kenan Yildiz, que deixaram suas marcas e ajudaram a buscar o empate fora de casa.

Dessa maneira, o Bologna segue na terceira posição, com os mesmos 68 pontos da Juve, quarta colocada. Mas, o time comandado pelo técnico Thiago Motta leva vantagem no saldo de gols e segue à frente na tabela.

Jogos da 37ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (17/5)

Fiorentina 2×2 Napoli

Lecce 0x2 Atalanta

Sábado (18/5)

Torino 3×1 Milan

Domingo (19/5)

Sassuolo 0x2 Cagliari

Udinese 1×1 Empoli

Monza 0x1 Frosinone

Inter de Milão 1×1 Lazio

Roma 1×0 Genoa

Segunda-feira (20/5)

Salernitana 1×2 Verona

Bologna 3×3 Juventus

Na próxima e última rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebe o Monza no sábado (25), às 13h (de Brasília). Por outro lado, o Bologna entra em campo na sexta-feira (24), quando visita o Genoa às 15h45 (de Brasília) e depende apenas de suas forças para se manter na terceira posição do Calcio.

