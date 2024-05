Vasco x Fortaleza: escalações, arbitragem e onde assistir

Está chegando a hora de conhecermos um dos 16 times das oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (21), o Vasco recebe o Fortaleza, em São Januário, às 21h30 (de Brasília), para saber qual deles seguirá vivo no maior mata-mata do país. Após 0 a 0 no jogo de ida, na Arena Castelão, no dia 1º, os times voltam a duelar pela vaga. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SporTV e no sistema Pay-Per-View pelo Premiere.

Como chega o Vasco

Apesar de Álvaro Pacheco já estar no Brasil, o Vasco será comandado novamente pelo interino Rafael Paiva, com o português assistindo ao jogo das tribunas de São Januário. Paiva já vai, então, para seu quarto jogo à frente do time vascaíno, com um resultado diferente para cada embate. Estreou empatando por 0 a 0 contra o próprio Fortaleza, depois perdeu por 1 a 0 para o Athletico, e, por fim, venceu o Vitória por 2 a 1 – os dois últimos foram em duelos pelo Brasileirão.

Para esta terça, o comandante deverá propor poucas mudanças em relação ao time que venceu os baianos, no último compromisso do time carioca. A tendência é que ele persista com a formação de quatro defensores, com João Victor como lateral-direito.

Mais à frente, Hugo Moura volta a estar à disposição. No entanto, é possível que Galdames siga no time titular ao lado de Sforza e Payet. Já no ataque, Adson pode ganhar a vaga de Rossi na ponta direita.

Mateus Carvalho (que não deverá ser titular) e Vegetti estão pendurados com dois amarelos. Caso sofram o terceiro e o Vasco avance, ficam fora do jogo de ida das oitavas de final (a ser disputado no fim de julho).

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza já esteve em momento melhor na temporada. Afinal, se quando enfrentou o Vasco, no começo do mês, o time vinha invicto há dez partidas, já são seis jogos sem o sabor da vitória – com cinco empates e uma derrota.

Além disso, há desfalques para Juan Pablo Vojvoda: Renato Kayzer, Calebe, Britez, Sasha e Pedro Rocha não vão a campo. O primeiro por já ter disputado a competição por outro clube (Criciúma). Já Calebe, Brítez e Sasha estão no departamento médico. Pedro Rocha, então, fica em Fortaleza por opção do treinador.

Antes de viajar ao RJ, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco comentou o duelo contra o Vasco. Segundo ele, o jogo será tratado como uma “final”.

“É mais uma final na temporada, jogar contra o Vasco é sempre muito difícil. Mas estamos trabalhando muito para chegar lá, fazer um bom jogo e conseguir sair com a classificação na Copa do Brasil”, afirmou o jogador.

Situação?

Como houve empate no jogo de ida, o time que vencer o embate fica, assim, com a vaga. Caso, no entanto, haja novo empate (mesmo com gols), a decisão será nos pênaltis. Quem avançar garante R$ 3,3 milhões. Novo sorteio determinará os confrontos das oitavas de final.

O Vasco divulgou que mais de 15 mil entradas já foram garantidas para o duelo em São Januário. A tendência é que os ingressos se esgotem, dessa forma, até a hora do começo do jogo.

VASCO (0) x (0) FORTALEZA

Jogo de volta – terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 21/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; João Victor, Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Galdames (Hugo Moura) e Payet; Adson (Rossi), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Titi, Kuscevic e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules, Pochettino e Yago Pikachu; Machuca e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA/PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA/ES)

