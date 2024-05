Cruzeiro negocia a contratação de joia de clube gerido por Gusttavo Lima

Com a SAF em novas mãos, o Cruzeiro está em busca de reforços para qualificar o seu plantel principal. Contudo, não é apenas no grupo principal que a diretoria está focada. Isso porque o clube negocia a contratação do meia Akiles, do Paranavaí, que é gerido pelo cantor Gusttavo Lima, segundo a rádio “Itatiaia”.

A promessa do clube paranaense, de apenas 16 anos, passou pela base do Atlético-GO, onde participou do Campeonato Brasileiro sub-17 em 2023. Ela chegou ao Paranavaí em abril deste ano.

Akiles já faz parte do elenco profissional do time paranaense, que disputa a segunda divisão do campeonato local. Caso a negociação se confirme, ele chegaria ao Cruzeiro para integrar as divisões de base. Apesar de poder atuar no sub-17 até o fim de 2025, ele deve ser aproveitado no sub-20.

A Raposa não é a única interessada no jogador, mas evoluiu bastante nas negociações. Isso porque Pedro Lourenço, acionista majoritário da SAF, é amigo de Gusttavo Lima, o que facilitou o andamento das tratativas.

