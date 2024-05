Atlético de Madrid mira contratação de três jogadores do Barcelona

O Atlético de Madrid já começou o planejamento para 2024/25 e quer reforçar o elenco para brigar por títulos na próxima temporada, após passar em branco nesta. Dessa maneira, o portal ‘Fichajes’ adianta que os Colchoneros querem a contratação de três jogadores do Barcelona: Marcos Alonso, Iñigo Martínez e Ferran Torres.

Entre os três jogadores, Marcos Alonso é o que parece estar mais acessível ao Atlético de Madrid. Isto porque o contrato do lateral-esquerdo com o Barcelona termina em junho deste ano e o jogador poderá chegar sem custos ao clube da capital.

Iñigo Martínez, com contrato até 2025, enfrenta dificuldades no setor defensivo devido à forte concorrência pela posição e, apesar de ter sido titular em algumas oportunidades, perdeu espaço no esquema do técnico Xavi.

A terceira opção é Ferran Torres, o favorito dos torcedores do Atlético de Madrid. O atacante de 24 anos tem contrato com o Barcelona até 2027, mas perdeu protagonismo no time e pode acabar sendo negociado. Além disso, o Barça precisa negociar alguns jogadores para reduzir a folha salarial e, consequentemente, reforçar o elenco.

Por fim, o Barcelona estaria disposto a negociar o trio, mas espera recuperar o investimento de cerca de 55 milhões de euros feitos em 2022.

