Internacional desembarca em Itu para período de treinos em resort

O Internacional já está em Itu (SP), onde a partir desta terça-feira (21) dará início aos treinos visando a retomada do calendário no futebol após a tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. A chegada ao interior paulista ocorreu no fim da tarde desta segunda.

A delegação vai ficar hospedada em um resort para um período de aprimoramento da condição técnica dos atletas. O planejamento do departamento de futebol prevê 20 dias de estadia no interior paulista. O local, aliás, abrigou a seleção do Japão, na Copa do Mundo de 2014.

Contudo, o Inter estuda a possibilidade de antecipar a volta para Porto Alegre. Uma das opções é mandar os treinamentos no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Entretanto, ainda se avalia a data para isso.

O primeiro compromisso do Inter na sua volta aos jogos ocorre no dia 28, contra o Belgrano. A partida deve ter confirmação para o estádio do Ituano, o Novelli Junior.

Embora os treinos iniciem nesta terça-feira em Itu, o elenco colorado chegou a treinar nas dependências do Parque Esportivo da PUC-RS), em Porto Alegre, na semana passada. O Colorado ainda não tem condições de fazer uso de suas instalações em razão dos estragos provocados pelas enchentes no estado.

