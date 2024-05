Flamengo não libera Lorran para treinos da Seleção Brasileira sub-20

O Flamengo decidiu que não vai liberar Lorran para treinos da Seleção Brasileira Sub-20. Convocado por Ramon Menezes na última semana, o meia-atacante de 17 anos está integrado ao elenco profissional e recebendo chances constantemente por Tite.

Segundo o “ge”, o Rubro-Negro entende que Lorran já é um atleta profissional e que, dessa forma, não faz sentido desfalcar o clube para estar à disposição do sub-20. O Palmeiras pensa da mesma forma e decidiu que não vai ceder Estêvão, Luis Guilherme e Vitor Reis.

“O Flamengo entende que o jogador está no elenco principal e não vê espaço para liberar para treinamento da seleção de base neste período. O jogador é muito importante e o clube vai tentar o possível para continuar a contar com o jogador durante a Data-Fifa”, disse Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, ao “ge”.

Agora, contudo, o Rubro-Negro aguarda a aprovação da CBF em desconvocar os jogadores, já que trata-se de uma Data-Fifa. A lista de Ramon Menezes é para um período de treinos na Granja Comary durante os dias 3 e 11 de junho.

Neste período, o técnico Tite não deverá contar com Varela, Viña, De la Cruz e Arrascaeta, do Uruguai, além de Pulgar, do Chile. Iago e Rayan Lucas, também chamados para a Seleção sub-20, serão liberados pelo Flamengo.

