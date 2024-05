São Paulo vence o Flamengo de virada no Brasileirão Feminino

Triunfo tricolor em Cotia. O São Paulo recebeu o Flamengo nesta segunda-feira pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino e venceu por 2 a 1, de virada. Em jogo disputado no CFA Laudo Natel, Gláucia abriu o marcador para as rubro-negras, mas Camilinha e Ariel garantiram os três pontos para as são-paulinas.

Dessa forma, com o resultado, o Tricolor chegou aos 20 pontos e agora está na quarta colocação. O São Paulo, aliás, tem um jogo por fazer no torneio. O Flamengo, porém, segue com 17 pontos, na sexta colocação.

A partida começou com pressão do Flamengo, que quase abriu o placar com quatro minutos com Thaís, que acertou o travessão em chute de fora da área que desviou na marcação. Aos 12, porém, Gláucia fez valer a “lei do ex” com um golaço. A camisa 9 fez bela jogada individual pela esquerda e deixou duas para trás antes de chutar forte.

Na etapa final, contudo, a maré virou, e o São Paulo buscou o empate e a vitória. Núbia derrubou Mariana aos sete na área, e a árbitra marcou pênalti. Na cobrança, Camilinha bateu no canto e igualou o marcador. Aos 33, Ariel recebeu lindo passe em profundidade de Robinha e bateu na saída da goleira para virar.

O Brasileirão Feminino terá uma pausa para a Data-Fifa, que acontece entre os dias 27 de maio a 4 de junho, e São Paulo e Flamengo terão uns dias de descanso. O próximo jogo do Rubro-Negro será no dia 7, contra o Grêmio, enquanto o São Paulo faz clássico com o Santos no dia seguinte.

