Ronaldo recebe oferta por Valladolid e já tem resposta, diz rádio

Ronaldo ‘Fenômeno’, proprietário do Valladolid desde 2018, recebeu uma oferta para vender o clube. A informação é da rádio espanhola ‘Cadena SER’. O valor da proposta da construtora Inexo, sediada na própria cidade, é de 28,7 milhões de euros (R$ 153,78 milhões) por 66% das ações do brasileiro.

A compra dos 16,77% restantes de Ronaldo ocorreria, de acordo com a apresentação da carta de intenções, em 30 de junho de 2028, 2029 ou 2030. A indefinição da data se dá mediante o aproveitamento do Valladolid em campo.

Caso a equipe esteja na Primeira Divisão, o valor será 10 milhões de euros (R$ 55,32 milhões), enquanto se estiver na Segundona espanhola o pagamento desta fatia restante de Ronaldo cairá pela metade. Ou seja, 5 milhões de euros (R$ 27,66 milhões).

Também consta na proposta o pagamento de mais 8 milhões de euros (R$ 44,25 milhões) caso o clube consiga na atual temporada o acesso para LaLiga.

Em caso de insucesso, o bônus pelo acesso na temporada 2024/25 seria de 3 milhões de euros (R$ 16,6 milhões). Se isso ocorrer em 2025/26, o valor cai para 1 milhão de euros (R$ 5,53 milhões).

Contudo, a rádio destaca que Ronaldo já disse “não” à oferta. Já a ‘Cadena SER’ explica que o brasileiro só abre as tratativas caso receba uma proposta de no mínimo 47,5 milhões (R$ 262,76 milhões) fixos.

O ‘Fenômeno’, que investiu 30 milhões de euros por 51% das ações do Valladolid em 2018, tem atualmente 82,77% do controle do clube. Quando anunciou a venda da SAF do Cruzeiro , em 29 de abril, Ronaldo informou que tinha a intenção de negociar o controle do Valladolid.

