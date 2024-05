SAF do Vasco recorre de liminar e vive dia tenso nos bastidores; entenda

Os bastidores do Vasco seguem cada vez mais agitados. Após decisão em caráter liminar da Justiça de retirar o comando do futebol da SAF, a 777 Partners está entrando com recurso para recuperar o controle. O advogado Márcio Vieira Souto falou sobre o tema e criticou a condução do caso.

“Vamos recorrer. A decisão não tem fundamento. Provoca uma insegurança jurídica para as SAF’s no Brasil e pode prejudicar o Vasco por uma suposta inadimplência futura de uma empresa que já injetou R$ 310 milhões na sociedade e que sanou quase todas as dívidas do futebol”, disse o advogado ao jornal “O Globo”.

Clima tenso

A segunda-feira também foi tensa no escritório da SAF do Vasco. Segundo o “Uol”, um perito indicado pela Justiça para recolher provas e documentações foi ao local, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, mas o episódio causou confusão.

Uma advogada da SAF alegou que o despacho do juiz não possuía permissão para acesso e perícia no local. O perito ameaçou expedir um pedido de prisão, mas isso acabou não acontecendo. A perícia, contudo, também não aconteceu.

777 aciona Embaixada dos EUA

Em paralelo a isso tudo, a 777 acionou a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. De acordo com o jornal “O Globo”, a intenção é buscar irregularidades na liminar concedida pelo juiz Paulo Assed Estefan. Se comprovado, a embaixada pode considerar que houve um ataque ao capital americano no Brasil.

A estratégia da 777 é se resguardar jurídica e financeiramente. A empresa já solicitou habilitação no processo, preparando o caminho para entrar com o recurso.

