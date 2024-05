Conmebol denuncia Flamengo por atitudes da torcida contra o Bolívar

A Conmebol denunciou o Flamengo nesta segunda-feira por conta de atos da torcida na vitória sobre o Bolívar (BOL). Na partida da última quarta-feira, torcedores soltaram bombas acenderam sinalizadores no Maracanã, algo proibido no regulamento.

A punição inicial é de 5 mil dólares (R$ 25 mil), mas o valor pode subir para 8 mil dólares (R$ 40 mil) por se tratar de uma reincidência. O Rubro-Negro, contudo, tem direito a se defender do caso. Caso seja punido, entretanto, terá de pagar a multa.

A denúncia ao Flamengo aconteceu com base nos artigos Artículos 12.2 literal c) e 27 do Código Disciplinar da Conmebol. De acordo com o regulamento, as multas vão aumentando de acordo com a quantidade de denúncia e fase da competição.

Nesta segunda-feira, a Conmebol também denunciou o Fluminense pelo mesmo motivo. O episódio aconteceu na última quinta-feira, na vitória tricolor sobre o Cerro Porteño (PAR) também pela Libertadores.

O Rubro-Negro volta a campo pelo torneio continental na próxima semana, contra o Millonarios (COL). A partida acontecerá no Maracanã, no dia 28, às 21h (de Brasília). O Flamengo depende apenas de si para se garantir nas oitavas de final da Libertadores.

