Palmeiras e Abel Ferreira já se mobilizam para multa milionária na Fifa

Palmeiras e Abel Ferreira já se articulam por conta de uma possível sanção da Fifa depois que o Al Sadd, do Qatar, entrou com ação na entidade. O motivo? O técnico português teria descumprido um tipo de pré-contrato com assinatura no final do ano passado.

O clube brasileiro está ciente de Abel Ferreira assinou uma carta de intenção com os árabes, visto que o ducumento é premissa para o acionamento na Fifa. Em meio ao episódio, o Verdão dá todo apoio jurídico ao treinador.

Saiba por que Abel desistiu do Al Saad e ficou no Palmeiras

São grandes as chances de a Fifa dar ganho de causa ao Al Sadd, o que ocasionaria em uma multa no valor de 5 milhões de euros (R$ 27,7 milhões).

Situações como essa, aliás, já ocorreram na relação entre Palmeiras e Abel. Em outubro de 2023, houve divisão dos custos da multa rescisória do português com o PAOK, da Grécia, clube em que trabalhava. Na ocasião, o valor girou em 600 mil euros (R$ 4 milhões).

Diante disso, contudo, o Palmeiras não dá tanto peso à situação e espera resolver o imbróglio sem alarde.

