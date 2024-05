Lista da Forbes e investimentos: Saiba como Neymar usa a sua fortuna

Ao ser anunciado pelo Al-Hilal, Neymar se tornou um dos atletas mais bem pagos do mundo. Aliás, desde a época de sua transferência para o Barcelona que o brasileiro está na lista dos Tops quando o assunto é grana. No momento, pela lista da revista Forbes (que analisa as grandes fortuna), ocupa a sétima colocação, com US$ 108 milhões (R$ 551 milhões). Já o site de finanças esportivas Sportico estima que a fortuna de Neymar chega a R$ 1,01 bilhão.

Aliás, Neymar acrescenta dinheiro a sua conta bancária com investimentos que vão muito além do futebol. Afinal, o mais novo investimento é imobiliário, sociedade entre a NR Sports e a Incorporadora Due para criar a Rota do Caribe Brasileiro. O projeto tem previsão de conclusão em 2037 e volume geral de vendas que pode alcançar R$ 7,5 bilhões.

O projeto prevê a construção de edifícios residênciais de alto padrão nas praias de Porto de Galinhas, na Bahia, e Carneiros, em Alagoas, entre outras cidades.

Neymar também já investiu no mercado imobiliário de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Há 12 anos, o atleta, assessorado pelo pai, comprou uma cobertura de luxo ainda na planta. Hoje o imóvel é avaliado em R$ 60 milhões.

Neymar investe em NFTs

Para fugir um pouco do mercado imobiliário e financeiro, como ações e outas rendas variáveis e fixas, Neymar também já investiu no mercado de NFTs (tokens não-fungíveis). Afinal, em 2022, ele comprou mais de US$ 1 milhão em duas obras da coleção Bored Ape Yacht. NFts tem cotação diária. Mas neste último caso, seu investimento ainda não estão no azul

E vale citar que Neymar ganha fortundas com contratos de piblicidade e já foi embaixador de várias marcas, como Skims, Volkswagen, TCL, Air Jordan, Mastercard, entre outras.

Projeto Social

O craque brasileiro mantém um projeto para ajudar a comunidade e crianças carentes. Em 2013, ele lançou o Projeto Neymar Jr., com trabalho voltado para Praia Grande e tem capacidade para receber 3 mil crianças e jovens entre 7 e 17 anos, além de seus familiares.

