Flamengo tem retrospecto positivo jogando na Arena da Amazônia. Veja os números!

O Flamengo tem um compromisso muito importante nesta quarta-feira (22), que irá decidir o futuro da equipe na Copa do Brasil. Às 21h30 (de Brasília), o time de Tite visita o Amazonas, na Arena da Amazônia, pelo jogo de volta da terceira fase da competição. Como venceu a partida de ida por 1 a 0, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate para avançar de fase. Mas, se depender do retrospecto jogando no estádio, o Mais Querido tem tudo para conseguir mais uma vitória.





O Jogada10 foi atrás e mostra para você os números do Flamengo na Arena da Amazônia.

No total, foram 29 partidas, com 18 vitórias, 6 empates e cinco derrotas (62% de aproveitamento). O Rubro-Negro marcou 54 gols jogando no estádio, e sofreu 28.

Aliás, o primeiro jogo oficial do Flamengo nesta temporada foi na Arena da Amazônia. Contra o Audax, pelo Campeonato Carioca, o time de Tite venceu por 4 a 0, com gols de Léo Pereira, Pedro, Cebolinha e Varela.

Provável escalação

Sem Léo Pereira, machucado, o técnico Tite deve escalar o Flamengo com Léo Ortiz. No gol, mais uma mudança, Matheus Cunha no lugar de Rossi.

Assim, o Rubro-Negro deve entrar em campo com: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan (Pulgar), De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Pedro e Cebolinha.

