Palmeiras deve ter o retorno de Pedro Lima no segundo semestre

O Palmeiras pode ter um velho conhecido de volta ao elenco. Cria das categorias da base do clube, o volante Pedro Lima encerrou a temporada com o Norwich, da Inglaterra. Ele estava emprestado até o final do primeiro semestre. Como os ingleses não exerceram seu direito de compra em definitivo, o jogador vai voltar ao Verdão.

Por meio de uma rede social, o garoto de 21 anos se despediu do clube da segunda divisão inglesa. Ele teve pouco espaço no time principal, mas se destacou na equipe sub-21 com seis gols e quatro assistências, em 19 jogos.

“Obrigado, Norwich, pela oportunidade. Foi uma honra. Desejo tudo de melhor para esse clube incrível. Vamos, Amarelos”, escreveu Pedro Lima.

Assim, ele é aguardado de volta na Academia de Futebol para ser reavaliado por Abel Ferreira e sua comissão técnica. Se não fizer parte dos planos do treinador, deve ser emprestado novamente. Contudo, o Verdão vive por um momento de reformulação e existe uma chance do volante ser aproveitado.

Entretanto, o que joga contra é o setor onde atua. Afinal, neste momento o Verdão conta com Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Ríos, Gabriel Menino e Fabinho. Todos tem a confiança de Abel Ferreira.

Desde os 13 anos no Palmeiras, Pedro Lima fez parte da geração que empilhou taças para o Verdão na base. Afinal, o jogador acabou sendo bicampeão da Copa São Paulo e campeão brasileiro sub-20. Ele ainda disputou a Conmebol Libertadores sub-20 pelo clube e sempre chamou a atenção atuando como segundo volante. Contudo, sem espaço no grupo principal, ele acabou emprestado para ganhar ritmo de jogo.

