Santos encaminha renovação de JP Chermont

O Santos encaminhou a renovação de contrato com o lateral-direito JP Chermont. O jovem jogador de 18 anos vai receber uma valorização salarial e estender seu vínculo com o clube. O novo acordo acontece logo após o atleta se destacar nas últimas partidas e assumir a titularidade no setor.

No último embate, JP Chermont foi responsável por dar três assistências na vitória do Santos por 4 a 0 em cima do Brusque, na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B. A sua atuação chamou a atenção da comissão técnica, torcedores e da diretoria, que percebeu que o atleta ainda recebe um salário de categorias de base.

Atualmente, o contrato de Chermont vence em setembro de 2024 e tinha um salário muito abaixo do que condiz com seu desempenho nos treinos e partidas. Por isso, o acordo será alterado. A intenção é que o novo vínculo seja assinado até o final de 2027.

Chermont assumiu a titularidade após uma lesão de Aderlan, na reta final do Campeonato Paulista. Aliás, o garoto chegou a começar o primeiro jogo da decisão do Estadual, contra o Palmeiras. Já no embate decisivo, entrou no segundo tempo, mostrando que ganhou a confiança de Fábio Carille.

O veterano ainda não está à disposição de Fábio Carille para a sequência da temporada e tem feito fisioterapia desde então. Contudo, a tendência é que JP Chermont mantenha seu lugar no time, mesmo com a volta de Aderlan daqui um tempo.

