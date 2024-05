Toni Kross, do Real Madrid, anuncia aposentadoria ao final da temporada

O meio-campista do Real Madrid, Toni Kroos, de 34 anos anunciou nesta terça-feira (21) que vai se aposentar ao fim desta temporada. A última competição que ele irá disputar será a Eurocopa pela seleção da Alemanha, em casa, que começa em junho. A decisão do jogador foi divulgada através de comunicado dos Merengues e causou surpredsa, já que o jogador atua em altíssimo nível e certamente poderia seguir profissionalmente mais alguns anos.

Antes de se apresentar para a Eurocopa, Toni Kroos, ainda terá um último compromisso pelos Galácticos. Exatamente a decisão da Liga dos Campeões, quando o Real Madrid enfrentará o Borussia Dortmund, em Wembley, na Inglaterra, no dia primeiro de junho.

Passagem de Kroos pelo Real Madrid

Até aqui em sua passagem pelos Merengues, o volante já conquistou quatro Liga dos Campeões, Mundiais de Clubes, Supercopas Europeias e Campeonatos Espanhóis. Kroos se transferiu para os Galácticos em 2014 e acumula 463 partidas, sendo 28 gols marcados e 93 assistências. Seu vínculo com o clube se encerra em junho e haviam conversas para tratar sobre uma renovação. Aliás, houve rumores na imprensa espanhola que cravavam um acerto entre as partes. Contudo, na verdade veio a confirmação de que não chegaram há um desfecho positivo.

Antes de fechar com o Real Madrid, ele estreou profissionalmente pelo Bayern de Munique. Em seguida, foi emprestado por duas temporadas ao Bayer Leverkusen e depois retornou à equipe bávara.

“Como eu sempre disse: o Real Madrid é e será meu último clube. Nunca quis outro clube”. Poderia jogar mais alguns anos, mas não queria ficar no banco, quero aproveitar. Lembrem-se de mim assim, deste jogador. O dia 17 de julho de 2014, da minha apresentação no Real Madrid, mudou minha vida. Após 10 anos, no fim desta temporada esse capítulo chegará ao fim. Eu nunca vou esquecer este período”, detalhou em comunicado.

Trajetória na seleção da Alemanha

O volante atuou pela Alemanha em 108 oportunidades, marcou 17 gols e deu 18 assistências. Seu auge na seleção foi a conquista da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Seis anos depois, ele anunciou sua aposentadoria da tetracampeã mundial. No entanto, recentemente ele voltou atrás em sua decisão a pedido do técnico Julian Nagelsmann.

Desde a mudança de ideia, ele disputou dois amistosos contra França e Holanda, os últimos compromissos da Alemanha. Em ambos os duelos, a equipe venceu e ele deu uma assistência em cada. Assim, sua despedida da seleção e na carreira será na Eurocopa, em sua terra natal, entre junho e julho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Toni Kross, do Real Madrid, anuncia aposentadoria ao final da temporada apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.