Hugo Souza posta despedida de clube português e deve voltar ao Flamengo

O goleiro Hugo Souza publicou em sua rede social um texto de despedida do Desportivo de Chaves, de Portugal, visto que seu contrato de empréstimo se encerra no meio do ano. Assim, o jogador, de 25 anos, que é cria das divisões de base do Flamengo, deve retornar ao clube carioca.

“Vídeo de um pouco do que foi essa temporada. Chegou ao fim. Agora, é respirar um pouco, esfriar a mente e deixar Deus decidir o futuro. Foi uma temporada de muito aprendizado. Uma temporada que, em muitas das vezes, não foi da forma que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos foi muito mais do que achei que poderia ser”, publicou o arqueiro.

“Chaves e seus torcedores: “Sou grato ao Chaves pela oportunidade de defender sua camisola, aos adeptos por todo apoio ao longo da época. Fica aqui o meu agradecimento a todos. Não foi como queríamos, mas foi um aprendizado que irei levar para o resto da minha vida e que, com certeza, me fez um atleta melhor e um homem melhor”, completou.

Situação do arqueiro

Com a camisa do Desportivo de Chaves, o goleiro esteve em 27 partidas, das quais foi titular em todas, com 2.430 minutos em campo. A negociação com o clube português foi com 50% dos direitos econômicos fixados em 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões).

Eles podem. portanto, exercer a opção de compra ao fim do empréstimo de 12 meses, algo que não deve acontecer. Na entrevista coletiva de apresentação do atacante Carlinhos, Marcos Braz abriu o jogo sobre a situação de Neneca:

Uma publicação compartilhada por Hugo De Souza (@hugosouza)

“É um empréstimo, o detentor é o Flamengo, caso acabe o empréstimo e não tenha mercado, a gente respeita contrato e ele volta, mas pra deixar claro pra você na nossa cabeça nesse primeiro momento, a gente não conta com o jogador”, disse o vice-presidente de futebol.

