João Schmidt tem entorse no tornozelo e vira dúvida no Santos

O Santos pode ter uma baixa importante para o duelo contra o América-MG, na próxima sexta-feira (24), às 21h30, em Belo Horizonte, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o volante João Schimdt sofreu um entorse no tornozelo direito e é dúvida para o embate.

O jogador se lesionou no duelo contra o Brusque, onde o Santos venceu por 4 a 0, atuando na Vila Belmiro. Após a partida, ele já iniciou um tratamento intensivo. Nesta segunda (20), os jogadores do Peixe ganharam folga e se reapresentaram nesta terça-feira (21). João Schimdt ficou com os fisioterapeutas para tentar acelerar a recuperação.

Assim, o elenco viaja para Belo Horizonte na quinta-feira (23), após o treino programado para ocorrer no período da manhã. O técnico Fábio Carille tem a expectativa de João Schmidt estar pronto para jogar até lá.

Contudo, caso não tenha condições de atuar, João Schimdt deve ser substituído por Tomás Rincón. Aliás, o que fica de alento ao Santos é que o volante não tem uma lesão grave. Assim, se não tiver apto para atuar contra o América-MG, ele deve voltar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no dia 3 de junho, na Vila Belmiro.

O Santos volta a treinar nesta quarta-feira, pela manhã. Um provável time para enfrentar o América-MG é formado por João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; Tomás Rincón (João Schmidt), Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati, Otero e Willian Bigode.

