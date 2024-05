Cristiano Ronaldo é escolhido melhor jogador europeu da história

A renomada revista britânica no meio futebolístico, a “FourFourTwo”, escolheu Cristiano Ronaldo como o melhor jogador europeu da história. A divulgação ocorreu, nesta terça-feira (21/5), e a lista teve 100 nomes.

O atacante português do Al-Nassr venceu a disputa com outros grandes nomes do Velho Continente que marcaram época e conquistaram um título mundial com suas seleções como é o caso do ex-zagueiro Beckenbauer com a Alemanha. Além do ex-meio-campista Zidane, com a França. Bem como Johan Cruyff que é considerado um revolucionário no futebol mundial.

Confira o Top10 da história da FourFourTwo

1º Cristiano Ronaldo (Portugal)

2º – Johann Cruyff (Holanda)

3º – Franz Beckenbauer (Alemanha)

4º – Zinedine Zidane (França)

5º – Andrés Iniesta (Espanha)

6º – Bobby Charlton (Inglaterra)

7º – Gerd Müller (Alemanha)

8º – Paulo Maldini (Itália)

9º – Xavi (Espanha)

10º – Michael Platini (França)

Lista polêmica

Não apenas os dez maiores jogadores segundo a revista causaram polêmica a nível mundial como propriamente o Top 100. Afinal, Haaland se encontra na 98ª posição. O ítalo-brasileiro Mazzola, se encontra na 56ª colocação. Dos 10 melhores colocados, apenas Cristiano Ronaldo e Iniesta seguem em atividade. Outros atletas que se encontram na mesma condição e estão entre os 100 melhores são: Luka Modric (18º), Manuel Neuer (23º), Sergio Busquets (24º), Sergio Ramos (27º), De Bruyne (35º), Mbappé (69º), Lewandowski (90º), Harry Kane (95º), Haaland (98º) e o o alemão Toni Kroos, que irá se aposentar após a Euro-2024. (100º).

Passagem impactantes de Cristiano Ronaldo

O atacante português teve passagens emblemáticas por Real Madrid, Manchester United e Juventus. Em todas os times, aliás, conquistou títulos e também prêmios individuais como melhor jogador do torneio, assim como, artilharias. Com a seleção de Portugal, ele venceu a edição de 2016 da Eurocopa, é o maior artilheiro da história do time lusitano. Inclusive, o “Robozão” está na lista de convocados para a disputa da Euro, neste ano. CR7 também é o maior goleador em atividade e da história do futebol, segundo jogos oficiais, com 891 gols.

