São Paulo faz contato inicial por Alex Sandro, da Juventus

O São Paulo fez um contato inicial e colocou o lateral-esquerdo Alex Sandro, em seu radar para a próxima janela de transferência. O jogador de 33 anos vai deixar a Juventus, da Itália, neste segundo semestre, quando acaba a temporada na Europa e está disposto a ouvir propostas do futebol brasileiro.

No momento, o Tricolor Paulista fez apenas um contato superficial, sem muitos detalhes e sem apresentar uma proposta oficial. Quem iniciou as conversas foi o diretor do São Paulo, Rui Costa. Ele trocou algumas palavras com o staff do lateral-esquerdo para entender sua situação.

Com 13 anos de Europa, há certa resistência dos familiares na aceitação de uma volta ao futebol brasileiro. O Velho Continente e o mundo árabe também tem interesse na contratação do lateral. Para voltar ao Brasil, Alex Sandro deseja um clube competitivo, bom salário e um contrato seguro com mais de um ano de duração. Afinal, ele vai completar 34 anos no mês que vem, mas não tem pretensões de parar neste momento.

O Tricolor aposta bastante no seu elenco experiente, que conta com nomes como Lucas Moura e Rafinha para seduzir o lateral-esquerdo. Além disso, o São Paulo é postulante a brigar pelo título da Libertadores, competição que Alex Sandro conquistou em 2011, com o Santos.

Alex Sandro seria solução no São Paulo?

Aliás, a lateral-esquerda é uma dor de cabeça no São Paulo desde o começo da temporada. Com a saída de Caio Paulista para o Palmeiras, o clube ficou apenas com Welington, que tem contrato até o final de 2024 e o jovem Patryck Lanza, que vem ganhando oportunidade aos poucos. Assim, Alex Sandro não chegaria apenas para dar experiência a equipe, mas também para dominar o setor.

