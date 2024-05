Com Cristiano Ronaldo, Portugal convoca 26 para a Eurocopa

O técnico Roberto Martínez anunciou nesta terça-feira (21) a lista de convocados de Portugal para a disputa da Eurocopa 2024, que será realizada na Alemanha. Entre os destaques da seleção estão Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes. Por outro lado, o comandante chamou o jovem Francisco Conceição, do Porto, e Pedro Neto e Nelson Semedo, do Wolverhampton, da Inglaterra, que não estavam cotados para disputar a competição

“Orgulhoso por volta a representar Portugal na Euro. Vamos com tudo!”, escreveu CR7, principal nome e capitão de Portugal.

Dos 26 convocados, nove atuam na Premier League, que se encerrou no último domingo. Dessa maneira, dois deles levantaram a taça de campeão com o Manchester City de Pep Guardiola: o zagueiro Rúben Dias e o meia-atacante Bernardo Silva.

A Eurocopa começa no dia 14 de junho. Os portugueses estão no Grupo F e estreiam diante da República Tcheca, no dia 18. Em seguida, encaram a Turquia, no dia 22. Posteriormente, enfrentam a Geórgia, no dia 26.

Convocação de Portugal para a Eurocopa

Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma).

Defensores: António Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inácio (Sporting), João Cancelo (Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Pepe (Porto) e Rúben Dias (Manchester City).

Meio-campistas: Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (Benfica), João Palhinha (Fulham), Otávio (Al-Nassr), Rúben Neves (Al-Hilal) e Vitinha (PSG).

Atacantes: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceição (Porto), Gonçalo Ramos (PSG), João Félix (Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton) e Rafael Leão (Milan).

Semedo foi convocado diante da ausência de Raphael Guerreiro, do Bayern de Munique, que não está apto por conta de problemas físicos, segundo informou o técnico Roberto Martínez.

O treinador ainda explicou o motivo de ter convocado apenas um jogador do Sporting, que se sagrou campeão português nesta temporada. Apenas Gonçalo Inácio foi lembrado.

“Trincão e Pedro Gonçalves tiveram uma temporada excepcional, mas são jogadores que tiveram azar porque o estágio de março era importante para eles”, declarou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Com Cristiano Ronaldo, Portugal convoca 26 para a Eurocopa apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.