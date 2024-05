Com novidades, Inglaterra anuncia pré-convocados para a Euro-2024

A Inglaterra anunciou, nesta terça-feira (21), a pré-lista de convocados para a Euro-2024, que começa em 14 de junho e acontecerá na Alemanha. O técnico Gareth Southgate chamou 33 nomes – com direito a novidades -, mas somente 26 vão para o torneio.

Jogadores como Rashford (Manchester United), Chilwell, Reece James, Raheem Sterling, Levi Colwill (Chelsea), Henderson (Ajax), Kalvin Phillips (West Ham/Manchester City), Nick Pope (Newcastle), (Chelsea) e Jadon Sancho (Borussia Dortmund) ficaram fora da lista.

O zagueiro Jarell Quansah (21 anos) e o meia Curtis Jones (23), ambos do Liverpool, ganharam a primeira convocação da carreira. O meia Adam Wharton (20), do Crystal Palace, foi outro nome inédito.

Antes de fornecer a lista oficial com os 26 nomes (dia 8 de junho), a seleção inglesa disputará dois amistosos pela Europa. Enfrentará a Bósnia (dia 3 de junho) e também a Islândia (dia 7).

A Inglaterra está no Grupo C da Euro, ao lado de Eslovênia, Dinamarca e Sérvia. A estreia será no dia 16 de junho, contra a Sérvia, na Veltins Arena, em Gelsenkirchen.

