Jornalista afirma que Mariah Carey fará show no Allianz Parque

O jornalista José Norberto Flesch, que costuma antecipar informações sobre espetáculos internacionais no Brasil, publicou nas redes sociais que Mariah Carey fará show no Allianz Parque em setembro. Ele não divulgou detalhes, nem mesmo a data. Entretanto, segundo a postagem, a cantora americana vai se exibir na arena do Palmeiras no mesmo mês em que virá ao Brasil para o Rock in Rio, o que obrigará o Verdão a jogar partidas do Brasileirão fora de sua casa.

O show de Mariah no Rio de Janeiro será no dia 22 de setembro. A confirmação saiu em março, inclusive com uma saudação da própria cantora nas redes sociais:

“Estou animadíssima para voltar ao lindo país de vocês. Mal posso esperar para encontrá-los no Rock in Rio. Vejo vocês em breve”, disse a estrela pop.

A última vez em que Mariah Carey esteve no Brasil foi há 14 anos, na Festa do Peão, em Barretos (SP). Antes, ela havia se apresentado em 1999 no Domingão do Faustão (programa que ficou no ar entre 1989 e 2021) e no Programa da Hebe (de Hebe Camargo, de 1986 a 2010). Além disso, ela participou da gravação do Show da Virada, que a TV Globo transmitiu em 2002.

Arena do Palmeiras: futebol e shows

O Allianz Parque se apresenta na internet como “a melhor arena multiuso da América do Sul”. Em 2017, esteve no topo de um ranking internacional como sede de eventos, com 11 espetáculos. Desse modo, ficou à frente de espaços na Europa, como Stade de France e Estádio Olímpico de Londres.

Inaugurado em 2014 onde havia o antigo Estádio Palestra Itália, o Allianz Parque tem capacidade para 55 mil pessoas nos eventos de música (mais do que os 43.713 para torcedores de futebol).

Ícones da música mundial no Allianz Parque

A arena do Verdão já recebeu nomes de primeira grandeza da música mundial, como Paul McCartney, Sting, Rod Stewart e Elton John. Também foi espaço para apresentação de bandas de renome, como Guns N’Roses e Whitesnake.

Cantores brasileiros de todos os gêneros também se apresentam ali, enfatizando a diversidade de ritmos que atraem o público. Em junho, por exemlo, Luísa Sonza faz show no dia 7 com seu funk, enquanto, dois dias depois, sobem ao palco os sertanejos Chitãozinho e Xororó.

Mariah Carey tem alcance vocal que impressiona

Além de cantora, Mariah é compositora, produtora musical e atriz. Nascida em 27/3/1969 em Huntington, Nova York, ela se tornou uma das maiores celebridades da música, com fãs pelo mundo inteiro. A americana é considerada uma das melhores cantoras da história, com alcance vocal de cinco oitavas. Como base de comparação, uma pessoa comum chega apenas a uma e meia oitava, ou no máximo duas oitavas. Além disso, Mariah consegue fazer melisma (quando uma única sílaba é cantanda em diferentes notas). Assim, ela tem o apelido de “Pássaro Supremo”.

Um pesquisa realizada pelo site “Concert Hotels”, por exemplo, a classificou como a segunda vocalista com maior extensão vocal da história da música, atrás apenas de Axl Rose, da banda Guns N’ Roses.

