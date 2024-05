Um zagueiro teve dia de artilheiro nos gramados e extracampo também ao receber um beijo pela namorada em entrevista pós-jogo.O caso aconteceu durante o jogo entre Bologna e Juventus pelo campeonato italiano.

Apesar de mandar bem como atacante e marcar duas vezes, o jogador acabou vendo sua equipe tomar três gols e o jogo terminar empatado em 3 a 3.

CARREIRA DO ZAGUEIRO ARTILHEIRO

O jogador se trata de Riccardo Calafiori, zagueiro do Bologna. Apesar de ser defensor, o atleta de 22 anos teve que lidar com a marcação cerrada da namorada, que ficou pendurada no pescoço dele após o beijo durante quase toda a entrevista.

Riccardo tem se destacado no Bologna, que assegurou vaga na Champions League pela primeira vez em 59 anos. Ele começou a carreira na Roma, onde fez categorias de base. Depois, foi emprestado para o Genoa, onde foi pouco aproveitado. Em 2023 se transferiu para o Basel, da Suiça, onde conseguiu ter regularidade atuando em 34 partidas, com um gol marcado e duas assistências.

O desempenhou o trouxe de volta para o futebol italiano e Calafiori foi muito importante para a campanha da equipe. O atleta, no entanto, não tem histórico de artilheiro. Essa é a primeira vez na temporada (e na carreira) que ele marca dois gols em um jogo. Com apenas 22 anos, o defensor está sendo sondado por outros clubes europeus, incluindo Juventus, Chelsea e Bayer Leverkusen.

O post Zagueiro é recompensado com beijo ao vivo após dia de artilheiro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.