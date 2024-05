Zagueiro do Amazonas enaltece Flamengo, mas mostra confiança: ‘Vamos buscar essa classificação’

Um dos pilares da equipe do Amazonas, Diogo Silva está confiante na classificação da equipe na Copa do Brasil. No entanto, o zagueiro sabe que não terá vida fácil, afinal, do outro lado estará um dos times mais fortes do país. Assim, Diogo elogiou o Rubro-Negro, mas mostrou otimismo por um bom resultado aurinegro na Arena da Amazônia.

“Nós sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, o Flamengo é uma equipe muito forte, sentimos isso no primeiro jogo, mas o nosso time tem bons jogadores, experientes e vamos buscar essa classificação. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas vamos jogar dentro de casa e não temos outro objetivo que não seja a classificação”, disse Diogo Silva.

Como o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1 a 0, o Amazonas precisa vencer a partida por dois ou mais gols para se classificar. Em casa de uma vitória pelo placar magro, o confronto vai para os pênaltis.

Ao abordar a preparação para essa grande partida de quarta-feira, Diogo Silva pontuou sequência de jogos do Amazonas na Série B. A equipe está na 15ª posição.

“O calendário não deixa muito espaço para preparação, a gente vem com uma sequência muito grande de jogos na Série B, viagens longas, mas não temos que lamentar. Estamos fazendo a melhor preparação possível para esse jogo tão importante para todos nós, acredito que vamos chegar bem preparados para esse jogo contra o Flamengo”, explicou.

