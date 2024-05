Bragantino x Sousa, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Bragantino e Sousa se enfrentam nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como na ida foi 1 a 1, quem vencer avança e empate leva a decisão para os pênaltis. Este duelo terá a cobertura da Voz do Esporte, que começa a sua transmissão às 18h (de Brasília), com o seu tradicional esquenta. Assim que a bola rolar, Aldo Luiz estará na narração.

A cobertura ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Giovanni Danjo com as reportagens. Não deixe de conferir este jogão com a Voz do Esporte.

